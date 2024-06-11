Нагельсман высказался об амбициях Германии на домашнем Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался об амбициях национальной команды на предстоящем домашнем чемпионате Европы — 2024.

«У нас здоровые амбиции: мы хотим победить. То же самое относится и ко всем остальным турнирам. Делать громкие заявления о том, что мы собираемся выиграть чемпионат Европы, — это для нас не самый лучший вариант. Думаю, такая цель стоит перед каждой сборной, иначе зачем было так стараться и выходить на Евро. Каждая команда, которая участвует в турнире, будет стремиться его выиграть.

Конечно, мы тоже мечтаем о золоте. Это может случиться, если мы отдадим всё, что у нас есть. Многое должно совпасть, как и в случае со всеми остальными сборными. Никто заранее не может быть уверен в победе. Уже есть ожидания, что мы выступим лучше, чем в последние годы, и наши болельщики с нетерпением ждут турнира на родной земле.

Мы будем готовы к этому испытанию. Это огромная задача, она будет сложной, но такой шанс выпадает нечасто. Германия проводит чемпионат Европы всего во второй раз в истории. У игроков и у меня, тренера, уникальная возможность выступить на домашнем Евро. Конечно, без давления никуда, но радости будет больше. Если мы увидим эту радость на поле, у сборной Германии будет отличный Евро», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.