Мостовой: «Химки» не перестают удивлять и не дают нам скучать

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о ситуации в подмосковных «Химках», которые, по информации СМИ, приняли решение уволить главного тренера Андрея Талалаева после выхода клуба в РПЛ.

«Когда «Химки» вылетали в прошлый раз из РПЛ, мы тогда говорили, что происходящее там напоминало бег по кругу без конца. «Химки» не перестают удивлять и не дают нам скучать. Может, они хайпуют на подобных историях.

Что касается Талалаева, то он наступает на свои же грабли. Он в один год в три команды заходил. Поэтому не удивлюсь, если через месяц будет в новом клубе. Опыта похода по клубам у него предостаточно», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.