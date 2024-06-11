Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: «Химки» не перестают удивлять и не дают нам скучать

Мостовой: «Химки» не перестают удивлять и не дают нам скучать
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о ситуации в подмосковных «Химках», которые, по информации СМИ, приняли решение уволить главного тренера Андрея Талалаева после выхода клуба в РПЛ.

«Когда «Химки» вылетали в прошлый раз из РПЛ, мы тогда говорили, что происходящее там напоминало бег по кругу без конца. «Химки» не перестают удивлять и не дают нам скучать. Может, они хайпуют на подобных историях.

Что касается Талалаева, то он наступает на свои же грабли. Он в один год в три команды заходил. Поэтому не удивлюсь, если через месяц будет в новом клубе. Опыта похода по клубам у него предостаточно», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Червиченко: сумма неустоек в «Химках» говорит о том, что у людей есть лишние деньги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android