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Объявлены фавориты Евро-2024 по версии CIES

Объявлены фавориты Евро-2024 по версии CIES
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Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory объявил четвёрку главных претендентов на победу в чемпионате Европы — 2024. Для определения фаворитов использовался ряд сложных формул, индексов и расчётов, исходя из составов сборных.

Так, в четвёрку фаворитов Евро-2024 по версии CIES вошли сборные Франции, Англии, Германии и Испании.

Календарь Евро-2024
Таблицы групп Евро-2024

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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