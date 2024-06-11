Объявлены фавориты Евро-2024 по версии CIES

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory объявил четвёрку главных претендентов на победу в чемпионате Европы — 2024. Для определения фаворитов использовался ряд сложных формул, индексов и расчётов, исходя из составов сборных.

Так, в четвёрку фаворитов Евро-2024 по версии CIES вошли сборные Франции, Англии, Германии и Испании.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.