«Манчестер Сити» может отдать Браво в аренду «Лиллю»

«Лилль» интересуется голкипером «Манчестер Сити» Клаудио Браво. Французский клуб рассматривает возможность аренды чилийского вратаря, сообщает Daily Mail.
Сообщается, что «Манчестер Сити» готов отдать в аренду Браво в связи с приобретением вратаря «Бенфики» Эдерсона. «Горожане» в том числе готовы в рамках возможного арендного соглашения выплачивать часть зарплаты чилийского голкипера.
Главный тренер «Лилля» Марсело Бьельса работал вместе с Браво в составе национальной сборной Чили в период с 2007 по 2011 года.
Невилл: не думаю, что Браво останется в «Манчестер Сити» в следующем сезоне