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Тотти в последнем матче за «Рому» намеренно хотел не забить пенальти

9 июня 2017, пятница. 09:55. Футбол

Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти хотел намеренно промахнуться с «точки» в последнем матче за римский клуб, если бы арбитр назначил пенальти. Об этом рассказал защитник «Ромы» Жуан Жесус. В матче 38-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (3:2) Тотти появился на поле на 54-й минуте.

«Перед своей последней игрой Тотти предупредил нас, что, если будет пенальти, он не забьёт и отправит мяч на трибуну к болельщикам «Ромы», — цитирует Жесуса L’Equipe.

Источник отмечает, что в эту историю трудно поверить, учитывая, что на кону стояло прямое попадание в Лигу чемпионов.

Прощание Императора. Как «Рома» проводила Франческо Тотти: видео
Тотти сыграл последний матч. Смотрим, как его проводили болельщики и команда, а также вспоминаем лучшие моменты его карьеры.
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Теги
Дженоа Рома Жуан Жесус Франческо Тотти Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
9 июня 2017, пятница
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