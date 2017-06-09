«Саутгемптон» может пригласить Тухеля вместо Пюэля на пост главного тренера

«Саутгемптон» рассматривает вариант приглашения бывшего наставника дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля на замену нынешнему главному тренеру Клоду Пюэлю.
Ранее в СМИ сообщалось, что Пюэль близок к тому, чтобы покинуть своё место, так как руководство недовольно его работой. В прошлом сезоне «святые» заняли в Премьер-лиге восьмое место.
Как сообщает The Independent, главным кандидатом на его место «Саутгемптон» видит 43-летнего Тухеля. Также в числе кандидатов бывший главный тренер «Байера» Роджер Шмидт и аргентинский специалист Маурисио Пеллегрино.
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