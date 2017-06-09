Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Саутгемптон» может пригласить Тухеля вместо Пюэля на пост главного тренера

9 июня 2017, пятница. 12:38. Футбол

«Саутгемптон» рассматривает вариант приглашения бывшего наставника дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля на замену нынешнему главному тренеру Клоду Пюэлю.

Ранее в СМИ сообщалось, что Пюэль близок к тому, чтобы покинуть своё место, так как руководство недовольно его работой. В прошлом сезоне «святые» заняли в Премьер-лиге восьмое место.

Как сообщает The Independent, главным кандидатом на его место «Саутгемптон» видит 43-летнего Тухеля. Также в числе кандидатов бывший главный тренер «Байера» Роджер Шмидт и аргентинский специалист Маурисио Пеллегрино.

«Саутгемптон» пожалуется на «Ливерпуль» за переговоры с ван Дейком
Источник: The Independent Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Саутгемптон Клод Пюэль Томас Тухель
Новости. Футбол
9 июня 2017, пятница
13:02 Слуцкий: очень рад стать главным тренером «Халл Сити»
12:56 «Халл Сити» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
12:55 Клюйверт покинет «ПСЖ»
12:51 «Спартак» поспорит с «Зенитом» за хавбека «Интера» Брозовича
12:48 «Ювентус» заинтересован в услугах Иньесты
12:41 Майораль: конечно, чувствую себя готовым играть за «Реал»
12:38 «Саутгемптон» может пригласить Тухеля вместо Пюэля на пост главного тренера
12:27 Беларусь – Болгария: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
12:19 «Бавария» подтвердила, что Саньоль войдёт в тренерский штаб Анчелотти
12:15 Сарсания: Дзюбе может понадобиться операция
12:03 Рафинья Алькантара может перейти в «Валенсию»
12:00 Рыжиков: Джанаев в «Рубине»? Да, слышал, добро пожаловать
11:55 Самбрано, Цакташ и Рочина не присутствовали на медосмотре «Рубина»
11:54 Агент: «Арарат» — точно не последний клуб в карьере Измайлова
11:53 Левандовски был недоволен игроками «Баварии» за то, что не обошёл Обамейянга
11:38 Саяхов: контракт с Бердыевым планируется долгосрочный, он уже приступил к работе
11:34 Бердыев: очень рад вернуться в «Рубин», это наш дом, будем работать
11:33 Хавбек «Рубина» Ахметов: Грасия многое для меня сделал, жаль, что так получилось
11:32 «Рубин» достиг принципиальной договорённости с Бердыевым
11:26 «Реал» намерен продлить контракты Иско, Бензема, Карвахаля и Марсело
11:24 Швеция – Франция: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
11:13 Латвия – Португалия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
11:06 Россия – Чили: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
11:05 Форвард «Аякса» Дольберг: не планирую переходить в «Боруссию» Д
10:58 «Арарат» подписал контракт с Измайловым
10:54 Нападающий «Вердера» Крузе может оказаться в «Вест Хэме»
10:42 «Реал» намерен продать нападающего Мариано с опцией выкупа прав на него
10:36 Медведев покинул «Ростов»
10:30 Матч Украина – Мальта признан ФИФА неофициальным из-за количества замен
10:29 «Вердер» подтвердил, что Гнабри покинет клуб
10:26 Сесар Навас покинул «Ростов»
10:25 В Англии считают, что «Халл» со Слуцким будет играть не зрелищно, но эффективно
10:25 Бердыев прибыл на базу «Рубина»
10:19 В своей команде из 11 лучших игроков Алаба предпочёл Окочу Неймару
10:10 «Ростов» объявил об уходе Джанаева
09:56 Роналду не сыграет против «Барселоны» и может не сыграть в Суперкубке УЕФА
09:55 Тотти в последнем матче за «Рому» намеренно хотел не забить пенальти
09:43 Шаймиев: думаю снизить неоправданный бюджет «Рубина», он как красная тряпка
09:40 Месси продлит контракт с «Барселоной» на четвёртый год, если сам этого захочет
09:32 Сборная Кот-д’Ивуара хочет во что бы то ни стало обыграть Гвинею в честь Тиоте
09:24 Президент «Рубина»: Бердыев нужен, чтобы поднять дух команды и болельщиков
09:20 Главный тренер «Уфы» Семак стал обладателем лицензии «УЕФА-Pro»
09:12 Клементе: главное достоинство Круиффа не в стиле игры «Барселоны»
09:04 «Барселона» не рассчитывает на Тельо и Матьё
09:03 Аргентина – Бразилия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 13:05
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как закончится товарищеский матч Россия - Чили?
Архив →
© championat.com, 2000–2017