«Саутгемптон» пожалуется на «Ливерпуль» за переговоры с ван Дейком

Руководство «Саутгемптона» недовольно тем, что «Ливерпуль» вёл переговоры с защитником Вирджилом ван Дейком, у которого контракт со «святыми». По правилам, если у игрока длительный договор, без согласия клуба вести переговоры футболист не может.
BBC Sport сообщает, что руководство «Саутгемптона» намерено обратиться к руководству английской Премьер-лиги с просьбой принять меры в отношении мерсисайдцев.
Напомним, что в июле прошлого года 25-летний голландец продлил контракт с «Саутгемптоном» до 2022 года.
Источник: «Ливерпуль» приобретёт ван Дейка за рекордные для защитников деньги