Слуцкий: очень рад стать главным тренером «Халл Сити»

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий признался, что с нетерпением ждёт, когда он приступит к своей новой работе. Сегодня английский клуб официально объявил о назначении российского специалиста.
«Я очень рад стать главным тренером «Халл Сити», и я очень рад направлению клуба на возвращение в Премьер-лигу. Я уже знаю, что это известный клуб с преданными болельщиками. У меня остались приятные ощущения с момента первой встречи с семьёй Аллам (руководство клуба. Прим. «Чемпионата»), и я не могу дождаться, когда приступлю к работе на следующей неделе», — приводит слова Слуцкого официальный сайт английского клуба.