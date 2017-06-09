«Кристал Пэлас» рассмотрит кандидатуру де Бура на пост главного тренера

Руководство «Кристал Пэлас» продолжает поиски нового главного тренера. В мае Сэм Эллардайс объявил об уходе из клуба, и с тех пор команда находится без рулевого.
Sky Sports сообщает, что одним из кандидатов на пост главного тренера является бывший наставник «Интера» Франк де Бур, который был отправлен в отставку по ходу сезона из-за неудовлетворительных результатов.
Ранее 47-летнего голландца сватали на тренерский мостик «Рейнджерс», но предложение поступило по ходу сезона, и де Бур ответил отказом.
«Кристал Пэлас» по итогам сезона-2016/17 финишировал в АПЛ на 14-м месте. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате»