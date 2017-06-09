Стал известен стартовый состав сборной России на матч с командой Чили

Стал известен стартовый состав национальной сборной России на контрольной матч с командой Чили, который пройдёт сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Шишкин, Комбаров, Самедов, Смольников, Глушаков, Головин, Миранчук, Смолов.
Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Джикия, Камболов, Ерохин, Жирков, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз, Бухаров.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чили. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.