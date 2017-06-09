Новым главным тренером «Шальке» стал 31-летний Доменико Тедеско

В «Шальке» сменился главный тренер. Как сообщает официальный сайт клуба из Гельзенкирхена, Маркус Вайнцирль отправлен в отставку, а новым наставником команды стал Доменико Тедеско, до последнего времени тренировавший команду «Эрцгебирге». Контракт с 31-летним специалистом рассчитан на два года.
Тедеско возглавил выступающий во второй Бундеслиге «Эрцгебирге» в марте этого года. В 11 матчах под его руководством команда из города Ауэ одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и 3 матча проиграла, завершив сезон на 14-й строчке в таблице второго по силе немецкого дивизиона.
«Шальке» в прошедшем сезоне под руководством Вайнцирля финишировал на 10-й строчке в таблице Бундеслиги.