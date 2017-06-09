Фурсенко: у Луческу не сложилось с игроками в силу мягкости характера

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко высказал мнение о бывшем главном тренере команды Мирче Луческу и о новом наставнике Роберто Манчини.
«Мирча Луческу на самом деле очень добрый человек. Я общался с ним очень много, каждый день на протяжении последней недели. У него не сложилось немного с игроками. Скорее всего, в силу мягкости характера. А сейчас ему ужасно обидно. Он ведь всегда был победителем.
Манчини — очень амбициозный тренер, он хочет побеждать. Он сам сказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов. Он выигрывал английскую Премьер-лигу, Серию А, он классно управляет игроками. Сейчас нужно создать очень хороший коллектив в команде и на этом энтузиазме двигаться к своим целям", — цитирует Фурсенко официальный сайт «Зенита».