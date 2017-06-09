Ерохин: 1:1 – не тот результат, который хотелось бы, но он тоже положительный

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал ничью с командой Чили (1:1) в товарищеском матче в Москве.
«Мы старались забить. 1:1 – не тот результат, который хотелось бы, но он тоже положительный. Сборная Чили играла в хороший футбол. У нас есть время, чтобы подумать и разобрать свою игру, чтобы подготовиться к первым матчам Кубка конфедераций.
Видаль был нацелен на удары по воротам, особенно на то, что партнёры будут искать его в штрафной. И прыгучесть хорошая. Санчес — классный футболист. На таких нужно смотреть и подтягиваться до их уровня.
Меня не было в перерыве в раздевалке, потому что я разминался на поле. Во втором тайме добавили в агрессии, стали больше играть вперёд, за спину. Возможно, с этим связано то, что мы на какое-то время отодвинули игру от своих ворот. Мы играли по схеме, так же как и в первом тайме. Возможно, из-за повреждения и отсутствия в течение нескольких минут Кудряшова могло показаться, что были перестроения.
Черчесов удовлетворён тем, что мы старались и бились», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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