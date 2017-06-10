Лория: остаюсь ли в «Крыльях Советов»? Решим в разговоре с руководством

Вратарь «Крыльев Советов» и сборной Грузии Георгий Лория рассказал о своих планах на будущее и сообщил, пока не планирует покидать самарскую команду, вылетевшую по итогам сезона в ФНЛ. Голкипер отметил, что в данный момент занимает лечением травмы.
«Для меня это будет первый опыт выступления во второй лиге за всю мою карьеру. Я не знаю, как сейчас будет, но как рассказывают ребята, в Самаре болельщики никогда не бросают свою команду. И даже когда клуб играл в ФНЛ – они всегда приходили на стадион поддержать „Крылья“. Я уверен, что эта тенденция продолжится и в следующем сезоне, потому что город очень любит свою команду.
Остаюсь ли я в «Крыльях Советов»? Думаю, что у нас состоится разговор с руководством и уже потом будем решать этот вопрос. Но пока, честно говоря, я думаю только о своей руке, чтобы все хорошо прошло и потом уже поговорим. У меня травма локтя. Она у меня уже очень давно и больше нет смысла затягивать с ее лечением. Уже просто нельзя. Это чисто вратарская травма, которую я получил на тренировках «Крыльев», давно, но рецидив произошел где-то полтора месяца назад. Скорее всего, потребуется небольшое хирургическое вмешательство", — сказал Лория.
Кроме того, грузинский футболист рассказал о своих впечатлениях от РФПЛ и сравнил российскую лигу с грузинским чемпионатом.
«Сейчас в Европе чемпионат России занимает шестое место. Российский чемпионат – очень сложный турнир. В нем выступают очень сильные игроки. Ведь уровень чемпионата исходит из этого. Ну, как минимум, один из факторов. Там каждая игра очень серьезная. Скажем, тот же «Спартак», который стал чемпионом страны. А мы у них дома выиграли 4:0. Я не думаю, что «Динамо» Тбилиси может проиграть предпоследней команде с таким счетом.
И не забывайте про антураж и стадионы. Сейчас в Грузии только у «Динамо» такой стадион, других я не знаю. Да, несколько арен, более или менее, можно ещё назвать, но все равно, они не сравняться с «динамовской». В России, взять скажем «Открытие Арену» – как ее можно сравнить с другими? Или стадион «Краснодара»? Или «Петровский»? «Локомотив», «Химки» — когда стадионы заполняются… это совершенно другой мир. А когда выходишь и на трибунах сидят 10 человек и когда они говорят между собой тебе всё слышно…" — рассказал Лория.