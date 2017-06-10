«Интер» выставил Меделя и Банегу на трансфер, Спаллетти хочет оставить Эдера

«Интер» выставил на трансфер полузащитников Гари Меделя и Эвера Банегу, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Однако, новый главный тренер нерадзурри Лучано Спаллетти попросил руководство сохранить в клубе нападающего Эдера.
Медель провёл в минувшем сезоне 31 матч за «Интер», результативными действиями не отметился. Контракт полузащитника истекает в 2018 году.
Банега в сезоне-2016/17 сыграл в 33 матчах, забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач. По слухам, игроком активно интересуется мексиканский клуб «Тигрес».
Трансферный бюджет «Интера» нынешним летом составит € 110 млн