Капелло согласился возглавить «Цзянсу Сунин» и определился с помощниками

Бывший тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло согласился возглавить китайский клуб «Цзянсу Сунин», утверждает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в тренерский штаб Капелло войдут экс-игрок «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта, а также бывший тренер «Милана» Кристиан Брокки. Ожидается, что официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.
По окончании 12 туров «Цзянсу Сунин» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Китая, имея в активе восемь очков.
Последним местом работы Капелло была сборная России.