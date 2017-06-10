Алли: Евро-2016 — низшая точка в карьере игроков сборной Англии

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Деле Алли признался, что ему до сих пор трудно вспоминать выступление «львов» на Евро-2016.
«Мы говорили об этом, и я уверен, что Гарет Саутгейт знает, как трудно говорить о подобных темах. Это была низшая точка в нашей карьере. О таких вещах не хочется говорить, потому что каждое слово даётся с большим трудом. Сердце перестаёт биться, а в горле застревает ком.
Но я думаю, что важно пройти через подобные испытания и попытаться понять, что произошло и почему всё случилось именно так. Нельзя стать лучше, не пройдя через испытания», — цитирует Алли Sky Sports.