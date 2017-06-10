Маевский: можно сказать, после победы над Болгарией камень с души упал

Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский, в прошлом выступавший за «Анжи», прокомментировал домашнюю победу над командой Болгарии в матче квалификации на ЧМ-2018 со счётом 2:1.
«Мы давно не побеждали и даже не забивали, поэтому очень рады результату. Впечатления положительные. Можно сказать, камень с души упал. Надеюсь, это не локальный успех, а будет поступательное движение вперёд», — цитирует Маевского «Прессбол».
Турнирное положение в группе А: 1. Швеция — 13 очков (6 матчей); 2. Франция — 13 (6); 3. Нидерланды — 10 (6); 4. Болгария — 9 (6); 5. Беларусь — 5 (6); 6. Люксембург — 1 (6).
Занев: второй гол Беларуси не повторился бы, имей этот парень хоть 100 попыток