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Президент «Аталанты»: я ошеломлён поведением агента Конти

10 июня 2017, суббота. 13:42. Футбол

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси прокомментировал слова агента Марио Джуффреди, представляющего интересы защитника команды Андреа Конти.

«Если «Милан» договорился с Конти, ему придётся найти компромисс с нами. Конти не продаётся, у него есть четырёхлетний контракт с «Аталантой». «Милан» должен вести переговоры с нами, они никуда от этого не денутся. Также я хочу добавить, что ошеломлён поведением агента Конти.

Этот агент может говорить всё, что хочет, но Конти прошёл академию «Аталанты». Если он сейчас играет за сборную Италии, то должен поблагодарить «Аталанту» за это. На мой взгляд, он стоит € 30 млн. Если «Милан» договорится с нами, сделка состоится. Мы всегда хорошо относились к игроку и его представителю, так что я не знаю, почему они говорят эти слова, но факт остаётся фактом: Конти — игрок «Аталанты», — цитирует президента Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне 23-летний защитник провёл 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
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