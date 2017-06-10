Кононов представил членов своего тренерского штаба в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов объявил имена членов тренерского штаба, которые будут помогать ему при работе с командой.
«Старшим тренером назначен Михаил Галактионов. Кроме того, в штаб войдут испанские специалисты Альберто Бош (тренер) и Мигель Гомила (тренер по физподготовке).
Вместе с Рамзаном Цуцулаевым с вратарями будет работать Даниэль Тудор. Владимир Ковалёв продолжит занимать пост тренера-аналитика», — информирует официальный сайт «Ахмата».
Видео доступно на официальном канале грозненского клуба в YouTube.
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