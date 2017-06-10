Шевченко: не думаю, что отсутствие Р. Ерёменко станет проблемой для Финляндии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии гостевого матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Финляндии высказал мнение относительно отсутствия в составе соперника полузащитника Романа Ерёменко, дисквалифицированного на два года, после того как в его организме были обнаружены кокаин и его метаболиты.
«Думаю, Финляндия уже давно должна была приспособиться играть без Романа Еремёнко. Об этом знала и команда, и тренерский штаб, потому не думаю, что это станет проблемой для Финляндии. Тем не менее это, конечно, потеря, ведь Роман Ерёменко очень сильный исполнитель. Мы относимся с большим уважением к Финляндии и ко всем командам в нашей группе. У нас свои цели, мы нацелены только на победу. Для нас очень важно завтра сыграть хорошо и показать свою лучшую игру.
Что касается игры с Мальтой, это была скорее тренировка, а не игра. Мы сделали очень много замен. Это должна была быть тренировка с повышенной ответственностью, а вышла с пониженной ответственностью. Думаю, из той игры ребята вынесли урок и сделали определённые выводы. Повторю, нам важна завтрашняя игра, нам нужен результат», — приводит слова Шевченко «Футбол 24».