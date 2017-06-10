У Криштиану Роналду родилась двойня от суррогатной матери

У нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду родилась двойня от суррогатной матери, информирует интернет-портал Marca со ссылкой на португальский телеканал SIC.
Сообщается, что близнецы Ева и Матео родились на западном побережье США. Сам Роналду или его представители пока не подтвердили эту информацию.
У 32-летнего футболиста уже есть сын от суррогатной матери — 6-летний Криштиану Роналду-младший. Сейчас форвард «Реала» встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.
Сын Роналду обыграл двух защитников и забил гол после финала Лиги чемпионов