Сан-Марино повторил антирекорд, пропустив по 6 голов в 3 матчах отбора ЧМ подряд

Сборная Германии одержала разгромную победу над командой Сан-Марино в матче квалификации чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Нюрнберге на стадионе «Грундиг» и завершилась со счётом 7:0. Голами в составе немцев отличились Юлиан Дракслер, Амин Юнес, Шкодран Мустафи, Юлиан Брандт, а также Сандро Вагнер, который оформил хет-трик.
Сборная Сан-Марино пропустила шесть и более мячей в трех матчах квалификации чемпионата мира подряд. До этого команда проиграла Чехии (0:6) и Германии (0:8).
Сборная Сан-Марино повторила антирекорд команды Мальты, пропустившей шесть и более голов в трех матчах квалификации ЧМ кряду в 1996 году.