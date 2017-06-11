Буффон: конкуренция со стороны Щенсны и Доннаруммы будет отличной мотивацией

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, что рад интересу туринского клуба к вратарю «Арсенала» Войцеху Щенсны, так как конкуренция с ним — в «Ювентусе» — и с голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой — в сборной Италии — станет отличной мотивацией для итальянского вратаря в следующем году.
«Я всегда был рационалистом и всегда трезво смотрел на вещи. Это правильно, что „Юве“ хочет приобрести Щенсны, и что в сборной Италии есть такой отличный игрок, как Доннарумма. Для меня это будет отличной двойной мотивацией, так как, несмотря на то, что мне будет 39-40 лет, мне придётся бороться за сохранение своего места. Если я больше не буду хотеть играть, я просто останусь дома, так как Доннарумма и Щенсны — отличные вратари по заслугам», — приводит слова Буффона Goal.