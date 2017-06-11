«Ахмат» продлил контракт с голкипером Городовым на два года

«Ахмат» продлил контракт с голкипером Евгением Городовым, об этом сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на два года.
В минувшем сезоне Городов провёл 30 матчей за «Ахмат», в которых пропустил 33 мяча. В 7 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Городов является воспитанником барнаульского «Динамо». В разные годы вратарь выступал за вторую команду «Томи», «Читу», «Шинник». В футбольный клуб «Терек», ныне носящий название «Ахмат», Городов перешёл в 2013 году за € 300 тыс.