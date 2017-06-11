Бородюк ответил на вопрос о том, что его устроили в сборную Казахстана по блату

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк после домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Данией (1:3) ответил на вопрос о том, что его устроили в команду по блату.
«Вы знаете, мне не хочется отвечать на такой вопрос. За свою жизнь я всего добивался своим трудом. Пройти такой путь, какой прошёл я… Никогда и никто меня не устраивал куда-то по блату. Вы знаете, как я рос… С моей точки зрения — это некорректный вопрос. Это ваше право журналиста говорить об этом, но мне не хочется отвечать за такой вопрос», — цитирует Бородюка Sports.kz.
Бородюк: Дания — это не викинги, они плакали, выпрашивали пенальти