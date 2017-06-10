Бородюк: Дания — это не викинги, они плакали, выпрашивали пенальти

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Данией (1:3).
«Я поблагодарил ребят. Они показали себя с достойной стороны, проявили характер. У этой команды есть будущее, потому что в этой команде есть мужики. Дания — это не викинги, они вели себя странно, плакали, выпрашивали пенальти. И по пенальти, и по другим моментам — там ничего такого не было. Это была просто борьба. Что касается сборной Дании, то вести себя на поле как в балете нельзя. После каждого стыка они кричали так, что слышно было даже за горами.
У нас был план на игру, понимание, что датчане превосходят нас в габаритах, и для того, чтобы не потерять мяч в своей штрафной, мы отрабатывали, чтобы наши нападающие цеплялись впереди за мячи. Мы пытались настроить ребят на хороший контроль мяча. Ребята старались. У Дании был верхний прессинг, но в конце они отошли.
Удаление? Была борьба. Мне хотелось бы, чтобы господин судья зашёл в раздевалку и посмотрел ребятам в глаза. Игрок сборной Дании валялся пять минут и стоял крик. Очень сложно играть в меньшинстве, потому что сразу ломается игровая схема. К сожалению, так сложилась игра. Не думаю, что Исламхан будет наказан. Это была борьба. Я доволен нашими ребятами, потому что они бились. При такой игре играть в меньшинстве тяжело", — цитирует Бородюка Sports.kz.