Лафферти: слышал, что мной интересуются в Азербайджане, я готов согласиться

Форвард сборной Северной Ирландии Кайл Лафферти поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Азербайджаном (1:0) и сообщил, что готов рассмотреть предложения от местных клубов.
«Матч получился тяжёлым, мы были готовыми к этому. Атмосфера была супер, болельщики очень эмоциональны. Знали, ваша команда дома играет хорошо, но намерены были победить. Играли до конца и смогли победить. У соперника был шанс забить, но мы смогли реализовать свой момент. Приятно покидать Азербайджан с тремя очками.
Слышал, что мною интересуются в Азербайджане. Я свободный агент, и если есть интерес, то пусть говорят с моим агентом. Я готов к положительному ответу", — цитирует Лафферти Аzerisport.