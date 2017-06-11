Якупович: надеюсь, Слуцкий возьмёт в «Халл Сити» российского игрока

Вратарь «Халл Сити» Элдин Якупович, в прошлом выступавший за «Локомотив», прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «тигров».
«Я рад приходу Слуцкого, потому что теперь у нас есть тренер, знающий, что такое большие победы. Уверен, он поможет „Халлу“ вернуться в Премьер-лигу. Знаю, что мистер Леонид долгое время тренировал ЦСКА, играл с ним в плей-офф Лиги чемпионов, выиграл множество титулов в России… „Халлу“ очень повезло, это отличная сделка. Мы взяли крупную рыбу.
Знаю, что Слуцкий любит выигрывать трофеи. Кроме этого – почти ничего. Конкретных матчей с участием ЦСКА я не помню, но знаю, что эта команда уже много лет не может сыграть на ноль в Лиге чемпионов.
Какие трудности ждут Слуцкого? Это не российский футбол, здесь гораздо тяжелее физически, потому что в календаре 46 туров! Это очень много. Я не знаю, какой игровой стиль предпочитает мистер Леонид, но в первенстве все команды должны бороться. 95 минут без остановки – борьба, борьба, борьба. Без борьбы никто ничего не добьётся.
Если мы сохраним нынешний костяк, то у нас появится отличный шанс вернуться в Премьер-лигу. Мистер Леонид наверняка уже работает над этим. Ему будет непросто, но я верю, что справится.
Российский футболист в «Халле»? Почему нет? Надеюсь, мистер Леонид кого-нибудь возьмёт. У вас есть очень хорошие игроки. Пример – Александр Самедов, с которым я играл в «Локомотиве». Знаю, что он сейчас в сборной России один из основных игроков, что он недавно перешёл в «Спартак». Но он заслуживает большего – не «Халл Сити», а клуб английской Премьер-лиги", — сказал Якупович в интервью «Спорт-экспрессу».