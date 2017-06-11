Невилл: сборная Англии должна быть рада ничьей в матче с Шотландией

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий экспертом на британском телевидении, поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2018 между сборными Шотландии и Англии (2:2).
«Думаю, главный тренер сборной Англии должен радоваться ничейному результату. Конец сезона, все устали, а тут ещё и две недели без официальных матчей — в таких условиях трудно не расслабиться. К тому же нельзя забывать, что в Шотландии всегда очень тяжело играть. Поэтому ничья с Шотландией — хороший результат, хотя это не отменяет того, что „львы“ весь матч играли так себе.
Концовка матча получилась невероятной, я давно не видел столь атмосферного матча. Голы на последних минутах — это всегда очень волнительно", — цитирует Невилла Sky.