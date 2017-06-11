Йоветич: разгром сборной Армении должен стать для Черногории поворотным моментом

Форвард сборной Черногории Стеван Йоветич поделился впечатлениями от победы над Арменией в матче квалификации чемпионата мира — 2018. Встреча проходила в Подгорице на стадионе «Под Горицом» и завершилась со счётом 4:1. Йоветич оформил хет-трик.
«Прекрасные эмоции. В такой важной игре мы показали, что можем справиться с давлением, и сделали большой шаг вперёд по сравнению с предыдущим отборочным циклом. Для меня было важно забить голы, но главное, что мы набрали три очка. Когда есть результат, голы тоже имеют значение.
Хочу отметить своих товарищей по команде. После двух поражений подряд, мы должны были победить и победили. Эта победа должна стать поворотным моментом. Надеюсь, дальше будем играть лучше», — цитирует Йоветича Vijesti.