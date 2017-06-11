ЦСКА в день рождения Вагнера Лава напомнил о его голе в финале Кубка УЕФА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за турецкий «Аланьяспор», сегодня отмечает 33-летие.
«Армейцы» поздравили бразильского футболиста с днём рождения, напомнив о его голе в финале Кубка УЕФА.
В том матче ЦСКА победил в Лиссабоне «Спортинг» со счётом 3:1 и Вагнер Лав стал автором третьего гола.
«Сегодня отмечает день рождения единственный и неповторимый, человек-карнавал, любимец красно-синих Вагнер Лав! Feliz Aniversário!
Один из важнейших голов и самых запоминающихся моментов армейской карьеры Вагнера», — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» ЦСКА.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».