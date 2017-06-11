Стоунс: не переживаю из-за критики, у меня толстая кожа

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился мыслями о своём дебютном сезоне в составе «горожан». 23-летний англичанин перешёл в манчестерскую команду из «Эвертона» летом 2016 года и провёл в минувшем сезоне 41 матч во всех турнирах.
«Я разочарован своим первым сезоном в „Манчестер Сити“, и по большей части из-за того, что у нас была такая отличная команда и высокие цели, но мы их не достигли. Мы все понимаем, что могли сыграть лучше. Я тоже мог быть лучше в некоторых матчах.
Я не переживаю из-за критики, у меня толстая кожа. Прислушиваюсь только к тренеру, партнёрам по команде и родственникам», — цитирует Стоунса Goal.