Адамс: Стоунс — средний игрок, он очень переоценён

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и экс-тренер «Гранады» Тони Адамс раскритиковал защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунса.
«Джон Стоунс был провозглашён новым великим английским центральным защитником, сначала в «Эвертоне», а затем в «Манчестер Сити». У меня всегда были сомнения в нём. Если честно, я считал его средним игроком, несмотря на разговоры о его работе с мячом и дальних передачах.
Я оценивал Стоунса, как Тони Гейла, который хорошо пасовал и был достаточно хорошим защитником, чтобы выиграть АПЛ с «Блэкберном», но его не звали в сборную Англии. У нас так не хватает своих защитников, хорошо играющих в мяч, что «Манчестер Сити» заплатил около £ 50 млн за Стоунса», — цитирует Адамса Mirror.