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Черенчиков, отыгравший за «Амкар» 15 сезонов, покинул клуб

11 июня 2017, воскресенье. 15:12. Футбол

«Амкар» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба защитника Ивана Черенчикова, защищавшего цвета пермской команды на протяжении 15 сезонов.

32-летний Черенчиков провёл за «Амкар» 242 матча в чемпионатах России. С учетом кубковых и еврокубковых матчей футболист ещё два года тому назад преодолел рубеж в 250 игр за «Амкар». При этом до сегодняшнего дня «Амкар» является единственным клубом в послужном списке Черенчикова.

«Расставаться всегда тяжело, а с такими людьми, как Иван Черенчиков – тяжело вдвойне. Долгие годы он был одним из лидеров команды не только на поле, но и в раздевалке. Думаю, со мной согласится каждый, кто его знает: в истории «Амкара» было много «долгожителей», но даже на их фоне Иван выделялся своей преданностью Клубу, игровой и человеческой надежностью. Увы, время неумолимо. Игровая карьера Ивана в «Амкаре» была безупречной, и место на скамейке запасных – однозначно не для него. Уверен, что любовь и уважение болельщиков и одноклубников будут сопровождать Ивана на протяжении всей жизни и хочу от их имени пожелать ему только самого наилучшего», — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Черенчиков продлил контракт с «Амкаром» на два года
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Амкар Денис Маслов Иван Черенчиков
Новости. Футбол
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