Ветераны «Динамо» и «Спартака» проведут матч в честь 90-летия минского клуба

Старейший футбольный клуб Беларуси минское «Динамо» в этом году отмечает 90-летний юбилей со дня основания.
18 июня на минском стадионе «Трактор» состоится матч ветеранов «Динамо» и московского «Спартака», сообщает интернет-издание «БелТА».
В составе «Динамо» на поле выйдут игроки «золотой» команды 1982 года: Юрий Курбыко, Сергей Боровский, Юрий Пудышев, Игорь Гуринович, Георгий Кондратьев, Андрей Зыгмантович, Людас Румбутис, Виктор Сокол, Юрий Трухан, Виктор Шишкин. Вместе с ними сыграют их более молодые партнёры Андрей Сацункевич, Юрий Антонович, Андрей Лаврик, Михаил Мархель, Андрей Шалимо, Радислав Орловский, Владимир Журавель, Сергей Штанюк, Виталий Володенков, Александр Лухвич, Сергей Павлючук и другие.
Противостоять минчанам будут: Ринат Дасаев, Георгий Ярцев, Олег Романцев, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Вагиз Хидиятуллин, Виктор Самохин, Владимир Букиевский, Сергей Горлукович, Рамиз Мамедов, Александр Кокорев, Олег Кужлев, Дмитрий Попов, Сергей Юран, Валерий Шмаров, Дмитрий Хлестов, Евгений Поляков, Дмитрий Ананко.