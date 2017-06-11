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Слуцкий: в «Халл Сити» по сравнению с ЦСКА потерял в деньгах раза в четыре

11 июня 2017, воскресенье. 20:35. Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как проходили переговоры с новым клубом, во сколько раз он потерял в зарплате по сравнению с предыдущим местом работы, а также о том, стоит ли ждать в английском клубе игроков, с которым он работал в ЦСКА.

«С «Халлом» всё произошло очень быстро. Состоялись две встречи в течение трёх дней. Как удалось убедить этих людей, что именно я подхожу команде? Понятия не имею. Таких «интервью» у меня в Англии за последнее время было большое количество. Уже привык, что их бывает очень много. Это связано с менталитетом. На первых порах я к каждой встрече усиленно готовился: изучал составы, приходил максимально подготовленным. Но потом осознал, что нельзя быть подготовленным всякий раз – когда у тебя с одним и тем же клубом пять, шесть, семь встреч. А с «Халлом» всё, наоборот, вышло крайне быстро. Причём на первой встрече сын президента клуба Эхаб Аллам сказал мне, что у них есть ещё несколько вариантов и потребуется минимум неделя на решение. Но через день перезвонил: «Мы готовы подписать контракт».

Точное количество английских клубов, с которыми как-либо вступал в переговоры? Нет смысла вспоминать. Но их состоялось достаточно. По существу, самым крупным моим достижением после непосредственно заключения контракта с английским клубом является то, что я попал во все шорт-листы команд, которые меняли или планировали поменять тренера. Во сколько раз потерял в деньгах по сравнению с ЦСКА? Ну, как минимум раза в четыре. Ну а что поделаешь? Это было для меня не самым главным.

Войдёт ли в тренерский штаб «Халла» кто-то из россиян или специалистов с постсоветского пространства? Пока вопрос открыт. Исключать этого нельзя. Формирование тренерского штаба, равно и как команды – одна из моих основных задач до 3 июля, когда начнётся основной период подготовки. Конечно, если приглашу кого-то из наших, это должен быть человек непременно со знанием английского.

Сколько новичков необходимо «Халлу»? У нас есть понимание, но… Поймите, клуб вылетел – и если это не «Ньюкасл», полностью сохранивший состав, бюджет и так далее, то часть футболистов наверняка может быть востребована клубами АПЛ и может покинуть команду. Некоторых людей, которые уйдут, знаю точно – проговорили это с руководством клуба. Наметили и позиции, куда точно берём новичков. Могут ли среди новичков оказаться те, с кем когда-либо работал в ЦСКА? М-м-м… Не знаю. Пока это выглядит затруднительно. Потому что те, кто уже играет за ЦСКА или был им продан – большие трансферы, серьёзный уровень. И всё-таки речь про Чемпионшип. Муса и Думбия? Это сложно. Каждая сделка будет достаточно трудной. Та же зарплата Мусы и те возможности, что есть у «Халла», тоже сильно отличаются, мягко говоря. Поэтому – не знаю. Думаю, все эти вещи будет трудно сделать», — цитирует Слуцкого «Спорт-экспресс».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Халл Сити Ахмед Муса Леонид Слуцкий Сейду Думбия
Новости. Футбол
11 июня 2017, воскресенье
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