Шевченко: самоотдача игроков сборной Украины перевесила контроль мяча и тактику

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Финляндией (2:1).
«Хочу поблагодарить команду за то, что она боролась и добыла три очка. Хочу также выразить признательность болельщикам, которые приехали и поддержали сборную, и поблагодарить журналистов, которые нас не забывают. Я могу сказать: в первом тайме нам не хватало сил. Мы оценивали физическое состояние футболистов и видели, что они уставшие. Их самоотдача для меня перевесила контроль мяча и тактические схемы. Я знал, что игроки устали, и благодарен им, что сегодня они отдали все силы.
Все замены были плановыми. У Селезнёва были проблемы, вместо него вышел Беседин. Мы заметили, что Коваленко подустал. Видели тренировки и знали, кто находится ниже своего обычного физического состояния. Учитывая это, делали замены. Мы ожидали, что финны сыграют в два нападающих, однако они сыграли в одного. Наша задача состояла в том, чтобы правильно настроиться и реализовать свои моменты. Где-то соперник превзошёл наши ожидания. Они играли хорошо, отдавались, хотели перед своими зрителями добиться положительного результата», — цитирует Шевченко Мatchday.