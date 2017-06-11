Добровольский: сборная Молдавии страдает из-за тех, кто в клубах недорабатывает

Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018, в котором его команда упустила победу над Грузией (2:2).
«Игра разделилась на два разных тайма. Я думаю, что нам ещё не хватает менталитета и физической готовности, поэтому практически все вторые таймы мы проваливаем. Хотел бы пожелать нашим тренерам в клубах, чтобы уделили внимание этому, потому что в ином случае всегда будет страдать сборная.
Страдает всегда сборная из-за людей, которые в клубах недорабатывают и их устраивает то состояние, в котором они находятся. Это наша проблема практически с первого матча. Даже в товарищеских матчах сталкиваемся с этим. Это проблема не системы, а клубов, если их устраивает такое состояние футболистов», — цитирует Добровольского «Молдавский футбол».