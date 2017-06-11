Орлов: Черчесов сказал мне, что в 2018 году может взять Аршавина в сборную

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем экс-капитана сборной России Андрея Аршавина, а также рассказал о возможном усилении «Зенита».
«Халк не вернётся в «Зенит», это точно. А Аршавин – не знаю, как пойдёт. Халку надо дать зарплату не менее 25 млн год, ещё и китайцам заплатить. Это нереально. Да и зачем? Халка мы уже видели. Спорт любит омоложение и конкуренцию. Никуда не деться от того, что нужны новые имена, новая кровь, новые взгляды.
Что касается Аршавина, то я месяца полтора-два назад спросил о нём у Станислава Черчесова. Он сказал: «Если в 2018 году не будет игрока, равного Аршавину, то я возьму его в сборную». А уж про «Зенит» что говорить… Я бы радовался, если бы его вернули. Но тут многое зависит и от самого Аршавина, хочет ли он этого. Может, он уже подустал. В «Кайрате» он играет очень хорошо, ведущий футболист. Но физические возможности нельзя сравнивать, «Кайрат» и «Зенит» — это разный уровень футбола.
По поводу приобретения 32-летнего Нобоа могу провести аналогию с Зыряновым и Семаком. Они же помогли «Зениту»! Нобоа выглядит очень хорошо физически, у него светленькая голова, южноамериканское происхождение. На мой взгляд, это полезное приобретение.
Кого ещё возьмём? Думаю, Манчини пару хороших игроков привезёт», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге.