Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тбилисское «Динамо» обыграло «Краснодар» в финале турнира Caspian Cup-2017

11 июня 2017, воскресенье. 23:34. Футбол

В финальном матче Caspian Cup-2017 тбилисское «Динамо» обыграло «Краснодар» со счётом 2:1.

Финал турнира состоялся на главном поле «Анжи Арены». Сама игра выдалась напряжённой и в то же время зрелищной. Команды не отсиживались у своих ворот и старались показывать умный, атакующий футбол. Стоит отметить гол Абуашвили, чей красивый удар с 20 метров голкипер «Краснодара» Бардиж отразить не смог. Краснодарцы сравняли счёт через восемь минут, когда Попов переиграл вратаря, выйдя один на один. Победный гол игроки «Динамо» забили, поймав соперника на контратаке — Баблуниани замкнул передачу с фланга.

Сразу после финала состоялась церемония награждения. Тбилисское «Динамо» помимо комплекта золотых медалей получило кубок, а «Краснодару» и «Ростову» были вручены серебряные и бронзовые медали соответственно. Всего в турнире участвовало восемь команд.

Лучшим вратарём был признан Степан Бардиж («Краснодар»), который получил приз имени Станислава Черчесова. Лучшему защитнику Миряли Ахмедову («Нефтчи») достался приз имени Александра Чивадзе, лучший полузащитнику Сослану Черджиеву («Юность») — приз имени Руслана Идигова, лучшему нападающему Омару Попову («Краснодар») — приз имени Виктора Понедельника.

Главный бомбардир турнира Магомед Мусаев (5 голов) получил приз имени Ибрагима Гасанбекова. Лучшему игроку турнира Георги Абуашвили вручили награду имени Анатолия Банишевского, а лучшему тренеру Максиму Чернокозову — приз имени Сергея Вахрушева.

Caspian Cup-2017, финал

«Краснодар» (Краснодар, Россия) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — 1:2 (1:1)

Голы: Абуашвили, 10 (0:1). Попов, 18 (1:1). Баблуани, 45 (1:2).

Тбилисское «Динамо» обыграло «Краснодар» в финале турнира Caspian Cup-2017

Тбилисское «Динамо» обыграло «Краснодар» в финале турнира Caspian Cup-2017

Фото: fc-anji.ru
«Краснодар» и тбилисское «Динамо» стали финалистами турнира Caspian Cup-2017
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Динамо Тбилиси ФК Краснодар Фото
Новости. Футбол
12 июня 2017, понедельник
00:17 Кононов: надо с честью носить название «Ахмат», гордиться, что мы в нём трудимся
00:15 «Реал» разгромил «Рому» в матче легенд клубов
00:06 Вайсс: сборной Грузии не хватало Джано в матче с Молдавией
11 июня 2017, воскресенье
23:59 Орлов: услышав, что тренером «Зенита» будет Луческу, Гарай сразу подал заявление
23:55 Хашиг: € 4 млн в год Гранквисту? Таких денег в «Краснодаре» никто не получает
23:49 Коноплянка: можете называть меня просто Пиппо Индзаги
23:43 Орлов: «Зенит» — стильный клуб, а за «Спартак» больше болеют те, кому за 45
23:39 Сборная Италии разгромила Лихтенштейн, Испания выиграла у Македонии
23:37 Сборная Сербии ушла от поражения в матче с Уэльсом
23:36 Сборная Турции разгромила Косово, Исландия вырвала победу в матче с Хорватией
23:34 Тбилисское «Динамо» обыграло «Краснодар» в финале турнира Caspian Cup-2017
23:19 Орлов: есть проклятые 30%, что Зобнин вообще перестанет играть в футбол
23:13 Пугин не явился в расположение «Томи» без объяснения причин
23:06 Форвард сборной Австралии: в матче со сборной Бразилии нет ничего страшного
23:05 Орлов: Черчесов сказал мне, что в 2018 году может взять Аршавина в сборную
22:58 Ярмоленко: первый тайм — вообще ужасный, сборная Украины играла непонятно во что
22:55 Фарфан расплакался в эфире перуанской передачи, вспоминая своё детство
22:50 Добровольский: сборная Молдавии страдает из-за тех, кто в клубах недорабатывает
22:39 Гранат провёл первую тренировку в «Рубине»
22:25 Коноплянка: проблема с тренером «Шальке» решилась, чему я рад как никто
22:21 Матюиди призвал болельщиков сборной Франции спеть гимн Англии
22:18 Селезнёв: победу над финнами в сборной Украины не праздновали, все хотят домой
22:09 СМИ: «Краснодар» предлагает Гранквисту контракт с зарплатой € 4 млн за сезон
21:51 Благотворительный проект семей ФК «Зенит» поздравил Кокорина с рождением сына
21:49 Видаль – о матче со сборной России: все соперники играют против нас со страхом
21:41 Шевченко: самоотдача игроков сборной Украины перевесила контроль мяча и тактику
21:36 Робсон: в следующем сезоне «МЮ» будет бороться за чемпионство
21:24 С. Ларссон: Нильссон-Линделёф добьётся успеха в «МЮ», если ему дадут время
21:22 Буффон войдёт в топ-5 игроков по количеству матчей в сборных в истории футбола
21:14 Мбаппе: я одержим титулами, а не «Золотым мячом»
21:07 Слуцкий: после ухода из ЦСКА была договорённость, что не уйду в другой клуб РФПЛ
21:04 «Урал» может сыграть со «Спартаком» первый матч на обновлённой к ЧМ-2018 арене
21:00 Каиро: продам Белотти только за € 100 млн, но даже тогда он может отказаться
20:55 Ирландия вырвала ничью в матче с Австрией, Молдавия упустила победу над Грузией
20:51 Сборная Украины обыграла команду Финляндии в матче отборочного турнира ЧМ-2018
20:44 Шотландия — Англия — 2:2. Видеообзор матча
20:35 Слуцкий: в «Халл Сити» по сравнению с ЦСКА потерял в деньгах раза в четыре
20:01 Шешуков продлил контракт с «Балтикой»
19:55 Жулиано: уверен, Россия проведёт чемпионат мира на великолепном уровне
19:44 Мората поставил «лайк» новости о его возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»
19:26 Гюндоган: надеюсь, что буду готов к первому матчу АПЛ
19:10 «Ливерпуль» могут снова наказать за нарушение при переходе молодого игрока
19:01 Ветераны «Динамо» и «Спартака» проведут матч в честь 90-летия минского клуба
18:46 В Испании утверждают, что Моуринью позвонил Морате и лично пригласил его в «МЮ»
18:19 Гвардиола прочитал манифест в поддержку референдума о независимости Каталонии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получится ли у Леонида Слуцкого в Англии?
Архив →
© championat.com, 2000–2017