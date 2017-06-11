В финальном матче Caspian Cup-2017 тбилисское «Динамо» обыграло «Краснодар» со счётом 2:1.
Финал турнира состоялся на главном поле «Анжи Арены». Сама игра выдалась напряжённой и в то же время зрелищной. Команды не отсиживались у своих ворот и старались показывать умный, атакующий футбол. Стоит отметить гол Абуашвили, чей красивый удар с 20 метров голкипер «Краснодара» Бардиж отразить не смог. Краснодарцы сравняли счёт через восемь минут, когда Попов переиграл вратаря, выйдя один на один. Победный гол игроки «Динамо» забили, поймав соперника на контратаке — Баблуниани замкнул передачу с фланга.
Сразу после финала состоялась церемония награждения. Тбилисское «Динамо» помимо комплекта золотых медалей получило кубок, а «Краснодару» и «Ростову» были вручены серебряные и бронзовые медали соответственно. Всего в турнире участвовало восемь команд.
Лучшим вратарём был признан Степан Бардиж («Краснодар»), который получил приз имени Станислава Черчесова. Лучшему защитнику Миряли Ахмедову («Нефтчи») достался приз имени Александра Чивадзе, лучший полузащитнику Сослану Черджиеву («Юность») — приз имени Руслана Идигова, лучшему нападающему Омару Попову («Краснодар») — приз имени Виктора Понедельника.
Главный бомбардир турнира Магомед Мусаев (5 голов) получил приз имени Ибрагима Гасанбекова. Лучшему игроку турнира Георги Абуашвили вручили награду имени Анатолия Банишевского, а лучшему тренеру Максиму Чернокозову — приз имени Сергея Вахрушева.
Caspian Cup-2017, финал
«Краснодар» (Краснодар, Россия) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — 1:2 (1:1)
Голы: Абуашвили, 10 (0:1). Попов, 18 (1:1). Баблуани, 45 (1:2).
Тбилисское «Динамо» обыграло «Краснодар» в финале турнира Caspian Cup-2017