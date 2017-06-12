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Московское «Динамо» определилось с соперниками на втором сборе в Австрии

12 июня 2017, понедельник. 00:59. Футбол

Московское «Динамо» определилось со своими соперниками на втором учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Австрии, сообщается официальный сайт клуба.

25 июня «Динамо» сыграет с клубом второй по силе австрийской лиги – «Ваккер Инсбрук», 28-го – с чемпионом Азербайджана «Карабахом», 29-го – со второй командой немецкой «Баварии», 1 июля – с лучшим клубом Болгарии «Лудогорцем», а 4-го – с чемпионом Албании «Кукеси».

«Динамо», которое по итогам минувшего сезона ФНЛ получило путёвку в РФПЛ, начнёт австрийский сбор 21 июня, а завершит 5 июля.

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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Москва) Сообщить об ошибке
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