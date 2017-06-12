Бернардески: Конте и Вентура остаются величайшими тактиками в течение многих лет

Нападающий сборной Италии Федерико Бернардески подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2018 против Лихтенштейна (5:0), а также рассказал, насколько отличается игра команды под руководством экс-наставника Антонио Конте и нынешнего главного тренера Джампьеро Вентуры.
«Очень хотелось забить гол, чтобы быть полноценным членом национальной команды. Думаю, что решительность — ключевой фактор для любого игрока. Чем её у вас больше, тем больше вы можете сделать.
У Конте и Вентуры есть некоторые общие идеи, есть и отличия. Оба они являются великими тренерами, но оба объясняют нам свои идеи и требуют выполнения разных задач на поле. Футболист должен адаптироваться под требования своего наставника. Это величайшие тактики, которые остаются на своём уровне в течение многих лет", — приводит слова Бернардески Rai Sport.