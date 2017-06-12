Инсинье: горжусь тем, что ношу футболку сборной Италии с №10

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над Лихтенштейном (5:0) в матче квалификации ЧМ-2018. Инсинье открыл счёт в этой встрече, отличившись на 35-й минуте.
«Возможно, в начале матча мы действовали немного нетерпеливо. Однако во втором тайме мы сыграли более спокойно. Рад, что смог забить первый гол в матче. Возможно, со стороны показалось, что победа далась нам легко, но это не так. В сентябрьском матче с Испанией будет тяжело, но если мы покажем высокую командную продуктивность, то сможем доставить им проблемы.
Горжусь тем, что ношу футболку сборной Италии с №10. Осознаю, что всё, что происходит со мной сейчас, случилось благодаря работе в «Наполи». Остаться в неаполитанском клубе было моей мечтой. Очень рад, что продлил контракт», — приводит слова Инсинье Football Italia.