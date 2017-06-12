Диего Коста: «Атлетико» — хороший вариант, а «Милан» — великий клуб с историей

Нападающий «Челси» Диего Коста в очередной раз прокомментировал новость о возможном уходе из лондонского клуба. В услугах испанца заинтересованы «Атлетико» и «Милан».
«Я до сих пор игрок «Челси». Они решат моё будущее. Атлетико» — хороший вариант. «Милан»? Это отличный клуб с впечатляющей историей», — цитирует Косту сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее Диего Коста сообщил, что не входит в планы главного тренера «Челси» Антонио Конте. Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года.
Диего Коста согласен уйти из «Челси» в аренду