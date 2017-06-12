Диего Коста согласен уйти из «Челси» в аренду

Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал возможность своего перехода в другой клуб этим летом. По словам форварда, он готов уйти в аренду, лишь бы получить постоянную игровую практику.
«У меня ещё два года по контракту с „Чесли“, так что клуб должен решить, что делать со мной. Я просто должен ждать решения руководства. Если мне суждено будет уйти, я должен определиться со своим будущим. Не хочу перейти куда-либо и сесть на скамейку запасных. Готов уйти в аренду, лишь бы постоянно играть», — приводит слова Косты Marca.
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