Фигу: советую Хамесу искать своё счастье

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу советует хавбеку команды Хамесу Родригесу обсудить с руководством клуба своё будущее. В последнее время испанские СМИ нередко писали, что футболист сборной Колумбии намерен покинуть «Королевский клуб» в поисках большей игровой практики.
«Хамес отличный футболист. В минувшем сезоне у него не было такой игровой практики, к которой стремился бы каждый игрок. Но от этого он не перестаёт быть очень сильным футболистом. Я советую Хамесу искать своё счастье, так как это является решением, которое человек принимает сам. Он и «Реал» должны искать решение», — приводит слова Фигу испанское интернет-издание Sport.
В последнем сезоне Родригес сыграл в 22 матчах за «Реал», выйдя на поле в стартовом составе в 13 играх. Игрок стал автором 8 голов и 6 результативных передач.