Калмунд: Херрлих добьётся успехов с «Байером»

Бывший менеджер леверкузенского «Байера» Райнер Калмунд прогнозирует успехи нового главного тренера команды Хайко Херрлиха. Последний сменил у руля «Байера» Коркута Тайфуна.
«Херрлих отлично справится со своими задачами и добьётся успехов с «Байером». Главное, чтобы ему позволили работать», — приводит слова Калмунда интернет-издание Sport1.
По итогам последнего сезона «Байер» в чемпионате Германии выступил непривычно слабо для себя. Команда заработала лишь 41 очко и заняла 12-е место в турнирной таблице.
Ранее приводились слова Херрлиха о том, что он восхищается таким специалистом, как бывший наставник дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд.