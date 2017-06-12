Румменигге: в «Вердере» Гнабри отлично прогрессировал

Бывший полузащитник бременского «Вердера» Серж Гнабри прокомментировал свой переход в мюнхенскую «Баварию». Футболист уверен, что сумеет преуспеть в немецком гранде.
«Для меня большая честь быть частью «Баварии». Меня ожидают увлекательные времена в этом клубе, которым я очень рад», — приводит слова Гнабри tz.
Председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге в свою очередь сказал: «Мы рады, что в «Баварию» перешёл ещё один молодой футболист. В «Вердере» он отлично прогрессировал».
21-летний Гнабри подписал с мюнхенским клубом контракт сроком на три года.