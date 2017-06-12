Слуцкий назвал 6 российских футболистов, которые могут заиграть в АПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Халл Сити», назвал 6 российских футболистов, которые могут заиграть в АПЛ.
«В „Халле“, думаю, Головина точно не будет. Клуб не может купить игрока за такую большую сумму. Я не знаю, кто им интересуется и насколько сильно. Меня спрашивали про Головина и „Челси“ – вот тут считаю, что это фейковая информация, неправда. А насчёт „Арсенала“ не могу сказать. Если у „Челси“ мне есть у кого узнать, то в „Арсенале“ спросить не у кого.
Три наших игрока, которые реально могут заиграть в АПЛ? Назову даже четырёх: Шатов, Смолов, Дзюба и Головин. (После паузы.) Дзагоев – пять. Акинфеев – шесть», — цитирует Слуцкого «Спорт-экспресс».